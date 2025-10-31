Pescara, Vivarini: «Ci aspettiamo un Palermo intenso, ma è una squadra come le altre»

PESCARA – Alla vigilia del match al “Barbera” tra Palermo e Pescara, in programma per domani alle ore 19:30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore degli Adriatici Vincenzo Vivarini, analizzando l’avversario che si troverà davanti.

«Mi aspetto una bella partita, da affrontare nel modo giusto – ha dichiarato -. Personalmente, penso che a qualsiasi giocatore piacerebbe giocare in quello stadio e con quella cornice di pubblico. Ci aspettiamo grande intensità da parte loro, dobbiamo essere bravi in tanti aspetti ma se riusciamo a sistemare alcune problematiche, già avute in partite di questo tipo, possiamo dire la nostra alla grande»

Vivarini ha poi aggiunto: «Palermo è una squadra come tutte le altre, in senso che si gioca 11 contro 11. Fin ora abbiamo avuto due pecche: Cesena ed il secondo tempo di Genoa. Ma molto dipendeva dalla nostra condizione. Ora però ho visto negli occhi dei miei la voglia di andarci a giocare la gara nel migliore dei modi»

E sulla conferenza stampa di Inzaghi: «Inzaghi aveva parlato contro il Monza della nostra gara. Ha detto che non era un problema aver perso e che avrebbero vinto la prossima, quella contro di noi. Lui fa il suo gioco, non mi interessa, noi dobbiamo pensare a noi. Noi dobbiamo avere lo spirito di andare a Palermo e giocarcela alla morte. Serve grande coraggio e grande aggressività. Dobbiamo capire cosa dare in campo e mai mollare»

Infine sugli indisponibili rosanero: «Se si lamenta il Palermo stiamo messi bene… io penso che loro non avranno problemi di organico, è una squadra attrezzatissima e con valori di livello alto. Chiunque sceglieranno davanti saranno attaccanti di livello per la categoria»