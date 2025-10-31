Padova, Andreoletti verso Südtirol: «Servirà maggiore intensità, affrontiamo una squadra molto fisica»

PADOVA – Alla vigilia del match tra Padova e Sudtirol, in programma per domani alle ore 15:00 e valevole per l’undicesima giornata di Serie B, ha presentato il match in conferenza stampa l’allenatore dei biancoscudati Matteo Andreoletti.

«Affrontiamo un avversario che ha un agonismo e una forza fisica imponenti – ha dichiarato -. Dobbiamo recuperare al meglio le energie, ne parlavo con lo staff ed è un aspetto fondamentale. Il Südtirol credo sia la squadra del campionato che richiede maggiore intensità, se non riesci su questo aspetto è chiaro che vai in difficoltà».

Andreoletti ha poi commentato la scelta di Ghiglione a Sinistra contro il Catanzaro: «Era dovuta ad averlo visto molto bene, la scelta di Favale è stata legata al fatto di avere un giocatore che viene dentro al campo a giocare».

Infine sul cambio societario: «Non ho avvisaglie di alcun tipo, siamo molto attenti e concentrati. Preferivamo come staff e squadra isolarci, sono molto più aggiornato leggendo voi più che per quello che mi viene detto, ma mi sembra che siamo sul pezzo al di là di quello che succede attorno a noi»