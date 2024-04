Vittoria del Como sul Sudtirol, Roberts: «Dopo la sosta non è mai facile, contentissimo per il risultato»

Il tecnico del Como Roberts è intervenuto in conferenza stampa aò termine del match vinto per 2-0 ai danni del Sudtirol.

Di seguito le sue parole:

«Sappiamo ora di questi risultati, noi dobbiamo guardare a noi stessi e continuare così. Siamo felici della vittoria di oggi, era una partita importante, la prima delle otto che concluderanno il campionato. Dopo la sosta non è mai facile, sono contentissimo per il risultato di oggi. Da Cunha è un giocatore importantissimo per noi. Lavora tantissimo senza la palla, poi in fase di definizione ha tantissima qualità, il gol di oggi ne è la dimostrazione, ha trovato lo spazio perfetto per calciare».

«Doppia punta? È stata una scelta tattica, con i due attaccanti volevamo provare a creare spazi per gli altri giocatori. Abbiamo trovato soluzioni interessanti con Stefezza, Da Cunha e i centrocampisti. Abbiamo calciatori intelligenti, capiscono perfettamente quando inserirsi. Semper ha dovuto fare delle parate cruciali, il portiere serve a questo. Adrian ci da una sicurezza notevole, è un giocatore formidabile. Siamo sempre felici quando non subiamo gol, soprattutto perché laboriamo per difendere tutti insieme. Tutti siamo responsabili di tutto in campo».