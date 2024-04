Parma sconfitto dal Catanzaro, Pecchia: «Complimenti a loro»

Al termine del match perso dal Parma contro il Catanzaro di mister Vivarini, il tecnico Pecchia è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match.

Di seguito le sue parole:

«Cosa è successo oggi? Abbiamo perso. Abbiamo preso due gol e non siamo riusciti a segnare. Contentissimo della prestazione dei miei, grande prova per ritmo e intensità. Li abbiamo sempre aggrediti in avanti. Complessivamente faccio i complimenti della prestazione, c’è da rivedere qualche dettaglio. Come ogni sconfitta ci dispiace, complimenti a loro. Le decisioni arbitrali? Su questo c’è poco da dire. Non entro nel merito delle decisioni. Nel secondo tempo si è giocato poco con le tante interruzioni, noi comunque abbiamo mantenuto lucidità nel palleggio. Loro si sono difesi, erano tutti dentro l’area e non era semplice, solo un episodio l’avrebbe riaperta. Noi abbiamo comunque continuato ad insistere. E’ mancato il guizzo? Sì, ci siamo arrivati davanti la porta, abbiamo anche recuperato tanti palloni in area. Non gli abbiamo concesso spesso di uscire palla al piede, ci sono riusciti poche volte. Oltre al guizzo è mancata lucidità nell’ultimo passaggio. E’ quello che ho detto anche all’intervallo, a volte l’azione va chiusa prima. Abbiamo recuperato palla diverse volte, abbiamo sporca diversi passaggi. Dovevamo punire in quelle occasioni, non ci siamo riusciti. Quando loro forzavano la giocata dentro, noi per la nostra mentalità andiamo sempre ad aggredirli. Quando sono riusciti ad uscire poi non hanno creato occasioni pericolose, ci siamo difesi con la linea un pò più bassa. Su questo i ragazzi sono stati straordinari, tutti hanno corso tantissimo e lavorato con grande spirito e applicazione»

«Qualcosa non ha funzionato sui gol? Senz’altro, ma questo succede anche quando si vince, c’è sempre qualcosa da migliorare e correggere. Nella totalità di ciò che viene fatto durante una gara oggi nella maggior parte dei casi abbiamo fatto tante belle cose. Abbiamo perso una partita giocando molto bene. Dobbiamo migliorare aspetti che oggi che son venuti meno, che può essere aver maggiore attenzione tattica nel lavoro di linea. Sicuramente c’è qualcosa di negativo ma è così anche quando si vince. I risultati degli altri campi? A volte sembra che si debba andare avanti in carrozza. Io ne sono pienamente consapevole, tutto quello che si dice intorno a volte mi fa ridere. Noi dobbiamo già pensare. Imprecisione? Siamo stati un pò imprecisi, sicuramente sotto porta potevamo fare molto meglio, abbiamo avuto occasioni importanti. Il loro portiere è stato bravo, noi poco lucidi, poco incisivi ed efficaci. Soprattutto nell’ultimo terzo di gara potevamo fare molto meglio».