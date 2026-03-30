Verso Bosnia-Italia, Donnarumma avverte: «Andranno a 100 all’ora, dobbiamo essere pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
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In vista della sfida decisiva contro la Bosnia, il portiere dell’Nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa dallo stadio Bilino Polje di Zenica, anticipando l’impegno che attende gli azzurri.

«Dovremo essere duri, andranno a 100 all’ora e non dovremo essere da meno», ha esordito Donnarumma, sottolineando la fisicità e la qualità della squadra bosniaca. «Hanno grandi campioni e ottime individualità. È una delle partite più importanti che farò, bisogna gestire la tensione e dare il 100%».


Il portiere ha anche parlato della conoscenza dei singoli avversari: «Conosco bene Dzeko, ci ho giocato contro. Sono una squadra molto organizzata collettivamente, hanno grande tecnica e gamba. Bisognerà giocare una gara perfetta se vogliamo qualificarsi per il Mondiale».

Donnarumma ha chiuso con un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi: «Chi sarà allo stadio e chi seguirà da casa ci darà spinta. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e alle cose che possiamo controllare».

Le dichiarazioni del portiere arrivano a poche ore dalla conferenza stampa del ct Gennaro Gattuso, in un clima di grande attesa per la gara che deciderà il futuro dell’Italia ai prossimi Mondiali.

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