Verreth, la forza del dolore: «Devo farcela, il Bari mi sta aiutando a rialzarmi»

Ritrovare sé stesso, senza potersi ancora dare una spiegazione. Matthias Verreth sta attraversando i giorni più difficili della sua vita. Tre mesi dopo la morte del figlioletto Elliott Charles, il centrocampista del Bari prova a rialzarsi, tra dolore, fatica e un bisogno costante di equilibrio interiore. Come racconta Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il calciatore belga alterna momenti di angoscia e ricerca di serenità: «Vivo tra alti e bassi. Non è facile dopo quello che è successo. La notte dormo poco e in modo irregolare, ma sto provando a reagire. Devo farcela, anche se ci vorrà tempo per recuperare».

Il calcio, in tutto questo, è diventato il suo rifugio. Tornato in campo con la maglia biancorossa, Verreth ha parlato con grande sincerità, esprimendosi più in inglese che in italiano, ma con parole che arrivano dritte al cuore. «Tutto è stato convulso all’inizio, avevo ancora adrenalina. Solo ora sto realizzando davvero quanto è accaduto. Ha influenzato sia il mio corpo che la mia mente. Non è facile allenarsi e lavorare ogni giorno se non recuperi durante le ore di pausa».

Come sottolinea ancora Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il gruppo del Bari si è stretto attorno al suo compagno in un abbraccio di affetto e solidarietà. «Non mi sono mai sentito solo. Ho apprezzato molto il gesto dei miei compagni quando sono tornato dall’Olanda: sono venuti tutti ad accogliermi in aeroporto. Mi hanno abbracciato come un fratello, mi hanno trasmesso calore e vicinanza».

Verreth ha parole di grande stima anche per l’allenatore Caserta: «È un grande uomo, oltre che un tecnico di valore. Mi sta aiutando sotto ogni punto di vista. Voglio ripagare la fiducia di tutti ritrovando la condizione migliore e dando una mano alla squadra. Il Bari ne ha bisogno».

Il centrocampista, ex Brescia, guarda avanti con determinazione: «So che possiamo fare meglio. Magari tornando a esprimerci come nelle prime partite contro Venezia e Monza. Ma oggi contano i punti, la sostanza. Abbiamo vinto due gare di fila al San Nicola senza subire gol: dobbiamo continuare così, anche contro lo Spezia. E io proverò a dare il mio contributo con gol e assist».