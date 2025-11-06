Entella, Guiu verso il rientro: possibile convocazione contro il Palermo dopo la sosta

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Guiu è ormai vicino al rientro dopo l’operazione alla spalla subita a fine settembre per la frattura della clavicola. L’attaccante dell’Entella, spiega il quotidiano sportivo, potrebbe tornare tra i convocati già nella trasferta di sabato a Reggio Emilia, ma se non dovesse farcela, sarà certamente disponibile per il match casalingo contro il Palermo dopo la sosta.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il recupero di Guiu rappresenta una buona notizia per lo staff tecnico, che potrà contare nuovamente su un elemento importante del reparto offensivo. L’attaccante ha svolto parte del lavoro con il gruppo, segnale incoraggiante in vista del suo completo reintegro.

Il quotidiano milanese aggiunge che anche Mezzoni è pronto al rientro e ha superato i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box nelle scorse settimane. Una doppia notizia positiva, sottolinea la Gazzetta dello Sport, per una squadra che sta cercando di ritrovare continuità e alternative in vista della seconda parte di stagione.

Resta invece fermo ai box Del Lungo, come riportato ancora dalla Gazzetta dello Sport, che evidenzia come l’esterno dovrà attendere ancora qualche giorno prima di tornare a disposizione.