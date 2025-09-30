Venturato: «Palermo-Venezia è la partita più importante, si giocheranno la Serie B»

«La Serie B è un campionato bellissimo, sempre pieno di incertezze. Tutti possono vincere contro tutti». Lo ha detto Roberto Venturato, intervistato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, analizzando il momento del torneo arrivato alla sesta giornata.

Al centro dell’attenzione il big match del Barbera tra Palermo e Venezia: «È la partita più importante della giornata – ha dichiarato Venturato a Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com – sono due squadre di grande livello e si giocheranno il campionato fino alla fine».

Spazio anche alle altre protagoniste di questa fase iniziale. Sullo Spezia l’ex tecnico non ha dubbi: «È partito male. Devono essere bravi a ricompattarsi e trovare il giusto equilibrio e la continuità che gli ha permesso di fare un campionato straordinario».

Poi un passaggio sul Monza: «Per la Serie B ha una squadra fortissima. Deve trovare la formula e la modalità giusta affinché i calciatori siano coinvolti e motivati per tornare in Serie A».

Infine un commento sul Bari: «Sulla carta ha dei valori. Ha cambiato un po’ e ci vorrà del tempo per sviluppare un certo tipo di gioco con continuità. È una delle piazze più importanti della B e merita soddisfazioni».

Come sottolinea Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, Venturato considera questo avvio di stagione ancora interlocutorio, ma ribadisce che la corsa alla promozione vedrà certamente Palermo e Venezia protagoniste fino all’ultima giornata. «Sono due società che hanno investito tanto – ha aggiunto nell’intervista a Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com – e hanno allenatori vincenti che conoscono la categoria. La Serie B è lunga, ma il loro valore è evidente».