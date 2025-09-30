Palermo-Venezia, al Barbera un pre-gara speciale per la Giornata Mondiale del Sordo

La gara tra Palermo e Venezia, in programma martedì 30 settembre alle 20.30 al Barbera, sarà anche un’occasione per celebrare la Giornata Mondiale del Sordo con una nuova e significativa iniziativa inclusiva. Come comunica il Palermo FC, la società rosanero ha avviato una collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi che accompagnerà tutte le prossime partite casalinghe.

Il pre-gara sarà impreziosito dall’esibizione dell’artista palermitana Giorgina Lo Nardo, che interpreterà in Lingua dei Segni Italiana (LIS) il brano “Io che amo solo te”. Una performance di grande intensità emotiva, con l’obiettivo – sottolinea ancora il Palermo FC – di abbattere le barriere contro ogni forma di disabilità e favorire l’integrazione sociale.

Studentessa di Comunicazione Interpretariato LIS e LISt all’Università La Sapienza di Roma, Giorgina ha già calcato palchi di rilievo: dal tour con i Pinguini Tattici Nucleari al programma televisivo “Dalla Strada al Palco”, fino alla partecipazione al Palermo Pride insieme a BigMama. Il Palermo FC evidenzia come la sua storia rappresenti un esempio di resilienza e passione, dimostrando che le difficoltà possono trasformarsi in opportunità di crescita.

Il progetto, spiega il Palermo FC, prevede che in tutte le prossime gare interne i brani simbolo dei rosanero – dall’inno “Rosanero amore vero” al brano di Sergio Endrigo che accompagna l’ingresso in campo – vengano tradotti in LIS e proiettati sui maxi-schermi dello stadio. Inoltre, sono in programma visite guidate al Palermo CFA e al Barbera dedicate alla sezione provinciale ENS, con la presenza costante di una delegazione dell’Ente ad ogni partita.

Un’iniziativa, ribadisce il Palermo FC, che consolida il legame con il territorio e conferma il valore dell’inclusione come parte integrante del progetto rosanero.