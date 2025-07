Venezia, richieste dalla A per Candè

Dopo la retrocessione della passata stagione, il Venezia sta lavorando per costruire una squadra all’altezza del suo obiettivo: quello di tornare immediatamente in Serie A. Per far ciò, i lagunari dovranno pensare, oltre che al mercato in entrata, anche a quello in uscita.

Infatti, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, ci sarebbero due club di Serie A interessati al difensore centrale dei veneti Fali Candé. L’Hellas Verona avrebbe offerto 2 milioni di euro per riuscire a portare il classe ’98 in gialloblù, mentre si è da poco inserita anche la Cremonese, che pare abbia offerto 3 milioni. A queste cifre, l’accordo potrebbe arrivare presto, data la consistente plusvalenza che il Venezia realizzerebbe. Sicuramente i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Candé.