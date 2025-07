Venezia: l’Hellas Verona piomba su Candé, contatti già avviati

Dopo una seconda parte di stagione in crescita con la maglia del Venezia, Fali Candé è finito nel mirino dell’Hellas Verona. Il difensore centrale, arrivato in prestito dal Metz a gennaio e riscattato dai lagunari per circa 2 milioni di euro, potrebbe non restare in Serie B.

Come riportato da alfredopedulla.com, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti importanti tra il club scaligero e l’entourage del calciatore. L’Hellas è fortemente interessato al classe ’98 e punta a chiudere presto l’operazione per rinforzare il proprio reparto difensivo. Seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.