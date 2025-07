Empoli: incontro con l’Inter per Franco Carboni

L’Empoli ha puntato con decisione Franco Carboni per rinforzare la fascia sinistra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è attualmente in corso un incontro tra i dirigenti del club toscano e quelli dell’Inter per discutere del futuro del giovane esterno argentino, classe 2003, rientrato a Milano dopo il prestito al Venezia.

L’operazione potrebbe concretizzarsi nuovamente con la formula del prestito, permettendo al calciatore di proseguire il suo percorso di crescita in Serie A. Seguiranno aggiornamenti al termine del summit.