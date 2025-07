Monza, UFFICIALE: preso Galazzi

Il Monza piazza un nuovo colpo a centrocampo: è ufficiale l’arrivo di Nicolas Galazzi dal Brescia. Il classe 2000 ha firmato un contratto con il club brianzolo fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Ecco il comunicato del club brianzolo:

“Nicolas Galazzi è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’ulteriore stagione.

Nato a Pavia il 18 dicembre 2000, dopo un’esperienza nel Settore Giovanile dell’Inter e le parentesi in Serie D con Fanfulla e Vigor Carpaneto, esordisce tra i professionisti col Piacenza nel campionato di Serie C 2020-21.

Con il Club emiliano si mette in luce per la sua qualità e cattura le attenzioni del Venezia, con cui debutta in Serie A il 22 agosto 2021, in casa del Napoli.

Dopo l’esperienza in prestito alla Triestina, con cui disputa un ottimo campionato in Serie C, nell’estate 2022 viene acquistato dal Brescia.

In tre stagioni con le Rondinelle colleziona 87 presenze, 7 reti e 17 assist, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie B.

Duttilità, tecnica e fantasia: Galazzi è pronto per la nuova avventura con la maglia del Monza.

Benvenuto Nicolas!“.