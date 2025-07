Carrarese, si tratta per il ritorno di Fiorillo: contatti in corso

La Carrarese sogna il ritorno di Vincenzo Fiorillo. Dopo il rientro alla Salernitana, il futuro dell’esperto portiere classe 1990 sembra ormai lontano dalla squadra granata. Come riportato da salernitananews.it, il club toscano è attivamente al lavoro per riportarlo alla corte di mister Calabro.

Fiorillo, che vanta una lunga esperienza tra Serie A e B, è in uscita dal club del presidente Iervolino, e la possibilità di un trasferimento alla Carrarese si fa sempre più concreta. Il giocatore potrebbe garantire alla neopromossa in Serie B un importante rinforzo tra i pali, in vista di una stagione impegnativa.