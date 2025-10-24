Venezia, grave infortunio per Plizzari: lesione al tendine rotuleo e operazione riuscita

Brutta notizia in casa Venezia. Il club lagunare ha comunicato che il portiere Alessandro Plizzari ha subito un grave infortunio al ginocchio destro durante un allenamento. Gli esami strumentali hanno evidenziato un distaccamento parziale del tendine rotuleo, un problema che ha reso necessario un intervento chirurgico immediato.

L’operazione, eseguita in artroscopia dal professor Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita. Plizzari inizierà già da domani il programma riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del Venezia.

Il club arancioneroverde, attraverso una nota ufficiale, ha espresso «i migliori auguri di una pronta e completa guarigione» al suo portiere.

I tempi di recupero non sono stati specificati, ma per un infortunio di tale entità si parla generalmente di almeno cinque o sei mesi di stop prima del ritorno all’attività agonistica.

Un duro colpo per il Venezia, che perde uno dei suoi punti fermi proprio nel momento cruciale della stagione.