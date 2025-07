Valente fuori dai piani tecnici, ma non vuole lasciare Padova

Nicola Valente non rientra nei piani tecnici del Padova per la prossima stagione. Lo riporta Trivenetogoal.it, spiegando che, nonostante la società stia cercando una soluzione per il suo futuro, l’esterno non ha alcuna intenzione, al momento, di trasferirsi altrove.

Valente ha infatti ancora un anno di contratto con il club biancoscudato e ha fatto sapere di aver scelto Padova anche per motivi di vita personale, avendo preso casa a circa 15 chilometri dalla città dopo il trasferimento da Palermo. Sempre secondo Trivenetogoal.it, il giocatore non ha ancora preso in considerazione alcuna proposta di trasferimento.