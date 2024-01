Un gran Palermo C5 stoppa la capolista Sporting Alcamo

Spettacolo e vibranti emozioni al Pala Don Bosco in occasione del big match tra Palermo Calcio a5 e lo Sporting Alcamo, la prima della classe del girone A del campionato di Serie C1.

Al termine di una bellissima partita le due squadre si dividono la posta in palio: 2-2 il risultato finale.

Da segnalare, inoltre, la lodevole iniziativa lanciata dal Palermo C5 in collaborazione con l’associazione “Ridi che ti passa”, specializzata nella clownterapia: i giocatori rosanero e i loro avversari sono scesi in campo insieme a dei bambini che, alla fine del primo tempo, hanno lanciato in aria dei peluches, atmosfera unica stile Premier League.

Un momento davvero toccante accompagnato dagli scroscianti applausi del super pubblico del Pala Don Bosco.

PRIMO TEMPO:

Ritmi altissimi, sin dalle prime battute del match.

Ottima circolazione palla da parte di entrambe le squadre alla ricerca dell’imbucata vincente.

Ad aprire le danze del match sarà lo Sporting Alcamo Onlus grazie alla rete di Parrino arrivata sugli sviluppi di una rimessa laterale.

Il gol subito non demoralizza i rosanero.

Incassato il colpo, infatti, il Palermo C5 rialza subito la testa e, dopo alcuni tentativi, trova il varco giusto ed il conseguente pareggio firmato da Davì abile a valorizzare l’assist al bacio di Giannò.

Si andrà all’intervallo sul momentaneo 1-1.

SECONDO TEMPO:

La seconda frazione sarà un’autentica battaglia agonistica con repentini capovolgimenti di fronte e tante occasioni create da entrambe le compagini.

Questa volta a passare in vantaggio sarà il Palermo Calcio a5 in virtù della rete siglata da bomber Daricca che, dopo essersi involato in contropiede, trafigge con un pregevole colpo sotto l’estremo difensore dello Sporting Alcamo.

Ma, così come successo nel primo tempo, questa volta a parti invertite, saranno gli ospiti a pareggiare i conti con Hernández Rosales su un ottimo suggerimento di Parrino, rete del definitivo 2-2.

Un pareggio di fondamentale importanza per il Palermo Calcio a5: oltre a fermare la corsa della capolista Sporting Alcamo la compagine rosanero, al termine di una superlativa prestazione, blinda il quinto posto restando dentro al treno dei playoff.