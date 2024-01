Sampdoria, parla Ferrero: «Radrizzani e Manfredi hanno preso in giro i tifosi»

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, intervistato ai microfoni di “Radio Cusano Campus”, ha rilasciato le seguenti parole in merito al club doriano:

«Manfredi e Radrizzani? Il loro avvocato dice che non hanno fatto un affare, ma chi glielo ha detto di prendere la Sampdoria? Hanno preso in giro i tifosi, tutti. Il calcio è difficile, rischiamo di andare in Lega Pro, io ho sempre pagato tutto e i tifosi mi hanno dato addosso. accordo transativo? Va bene, facciamolo. Però devono pagare. Questi hanno fatto tutto da soli, nessuno ha firmato niente, si sono presi le quote ma hanno fatto l’aumento di capitale all’inizio col paracadute. Hanno preso 23 milioni dal paracadute. Questi se la sono suonata e ballata, è stata fatta una cosa che non si può fare. Perchè non è stato firmato nessun contratto, non si è fatto niente, si sono basati sulla mia parola dopo che mi ha chiamato una televisione di Genova e c’erano 400 tifosi sotto la sede. Io avevo appena preso minacce e dissi che avevamo venduto perchè mi tiravano roba all’aeroporto, minacciavano di morte i miei figli, hanno mandato una testa di maiale dicendo che la prossima sarebbe stata la mia. Ero spaventato, mi ha chiamato questa televisione e io ho detto “si ho venduto”. non mi hanno costretto perchè non mi hanno puntato la pistola, ma c’eravamo quasi».

