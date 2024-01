Da Terni: “Diakité contestato dai tifosi abbandona l’allenamento”

Salim Diakité nel ‘mirino’ dei tifosi a Terni.

Come riportato da “Calcioternano.it” un nutrito gruppo di sostenitori rossoverdi ha assistito alla ripresa degli allenamenti, in vista di Venezia-Ternana. A circa metà allenamento, dal tunnel del Liberati è comparso Salim Diakite. Alcuni tifosi hanno iniziato ad inveire nei confronti del centrale che ha fatto immediato ritorno negli spogliatoi. Il calciatore a breve dovrebbe partire per Palermo.