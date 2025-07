La Reggiana ha annunciato tramite un comunicato ufficiale sui propri canali, la separazione tra il club e Luca Cigarini. Cinque sono state le stagioni in cui Cigarini ha vestito questa maglia ed ha incantato i tifosi granata con 86 presenze e 3 gol.

Ecco la nota:

“Grazie per avere incantato Reggio Emilia con le tue magie in campo. Talento e carisma, in una parola 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐄. Buona fortuna 𝓒𝓲𝓰𝓪 🇱🇻”