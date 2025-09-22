Il Messaggero: “Udinese, col Palermo turnover profondo. La probabile formazione”

UDINE – La sconfitta contro il Milan pesa ancora, ma l’Udinese non ha tempo per piangersi addosso. Domani, alle 18.30 ai Rizzi, i bianconeri sfidano il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia. Come ricorda Stefano Martorano su Il Messaggero Veneto – Udine, l’obiettivo è riscattarsi subito, con la prospettiva affascinante di un ottavo di finale contro la Juventus.

Il clima al Bruseschi è stato teso, ma Runjaic ha già tracciato la linea: ritorno al 3-5-2 e largo a chi ha giocato meno. «Giocherà chi finora lo ha fatto di meno», ha dichiarato il tecnico, intenzionato ad alzare l’intensità di tutta la rosa. Una scelta dettata anche dalla necessità di preservare i titolari in vista della trasferta di campionato con il Sassuolo.

Secondo quanto scrive Stefano Martorano sul Messaggero Veneto, le novità non mancheranno. In porta ci sarà Nunziante, che subito dopo penserà al Mondiale Under 20 con l’Italia. In difesa spazio a Bertola e Palma accanto a Kabasele, mentre sulle corsie esterne agiranno Zanoli a destra e Kamara a sinistra. In mezzo Lovric, Miller e Piotrowski formeranno il terzetto di centrocampo.

C’è l’Udinese, Inzaghi cambia il Palermo

In attacco, come evidenzia ancora Stefano Martorano su Il Messaggero Veneto, tutto porta alla coppia Zaniolo-Buksa, con l’ivoriano Bayo fermato dai postumi di un infortunio. Una formazione profondamente rinnovata, che permetterà ai nuovi di mettersi in mostra fin dal primo minuto.

La partita con il Palermo, conclude Stefano Martorano sul Messaggero Veneto, sarà un banco di prova importante per misurare la reazione della squadra e testare la profondità dell’organico. Runjaic si affida al turnover per rilanciare entusiasmo e certezze.