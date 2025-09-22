Domani arriva il Palermo. Sensini: «Udinese, col Milan scelta tattica sbagliata. Serata da dimenticare»

UDINE – Domani alla Dacia Arena l’Udinese sfiderà il Palermo nei sedicesimi di Coppa Italia. Un impegno che arriva dopo il pesante ko interno con il Milan, al centro dell’analisi di Nestor Sensini raccolta da Stefano Martorano su Il Messaggero Veneto – Udine.

«Un modulo solitamente lo si può cambiare dopo due sconfitte, non dopo due vittorie», ha affermato Sensini, criticando la decisione di Kosta Runjaic di passare al 4-4-2. «Il Milan non solo ha dominato dal primo all’ultimo minuto, ma non ha neanche sofferto: questo è il lato peggiore della sconfitta».

Secondo l’ex difensore, l’Udinese non è mai riuscita a contenere né ad attaccare i rossoneri. «Anch’io mi sono chiesto perché cambiare un modulo che dava certezze e riferimenti ai giocatori», ha osservato Sensini nell’intervista pubblicata sul Messaggero Veneto. Il nuovo assetto ha lasciato troppo spazio sulle corsie laterali, favorendo gli inserimenti di Pulisic.

L’unico a salvarsi, per Sensini, è stato Kristensen: «Senza due suoi salvataggi sarebbe finita peggio». Al contrario, l’attacco non ha inciso: Bravo, reduce dal gol di Pisa, ha faticato da seconda punta, mentre Davis ha dovuto lavorare lontano dalla porta senza mai trovare spazi.

«È stata una serata storta», ha concluso Sensini, ribadendo che la squadra di Runjaic aveva preparato una partita diversa, ma si è trovata in difficoltà fin da subito. Un giudizio netto, che come sottolinea Stefano Martorano sul Messaggero Veneto, fotografa il momento critico dei friulani alla vigilia della delicata sfida di Coppa Italia contro il Palermo.