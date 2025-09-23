Tuttosport: “Udinese, tocca a Zaniolo. Nel Palermo sette cambi”

UDINE – Dopo il pesante ko contro il Milan, l’Udinese cerca subito riscatto in Coppa Italia. La sfida con il Palermo al Bluenergy Stadium diventa l’occasione per ripartire e ritrovare fiducia. Come sottolineano Rudi Buset e Luigi Butera su Tuttosport, Runjaic vuole sfruttare la gara per dare spazio ai nuovi arrivati e ai giovani finora meno utilizzati.

Qui Udinese

Ampio turnover per i friulani, con Nunziante pronto all’esordio tra i pali prima della partenza per il Mondiale Under 20. In difesa spazio a Palma insieme a Kabasele e Goglichidze, mentre sugli esterni agiranno Zanoli e Kamara. A centrocampo il regista sarà Piotrowski, con Lovric e Miller mezzali. In attacco, come scrivono ancora Buset e Butera su Tuttosport, si attende la prima da titolare di Nicolò Zaniolo, schierato al fianco di Buksa.

Qui Palermo

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria con il Bari che per il Palermo arriva subito un appuntamento cruciale. I rosanero, come ricorda Tuttosport, si giocano l’accesso agli ottavi contro la Juventus. Pippo Inzaghi non si nasconde: «Quando affronti una squadra di Serie A come l’Udinese, devi fare la partita perfetta. È un jolly che dobbiamo giocarci. Passare il turno e affrontare la Juventus sarebbe un sogno».

Il tecnico rosanero prepara sei-sette cambi rispetto al campionato. Restano a Palermo Bani, Diakité e l’ultimo arrivato Bereszynski, definito da Inzaghi «un vincente». Spazio invece a chi ha giocato meno, compreso Vasic, ancora in attesa di una vera chance. «Ho una squadra forte – ha ribadito Inzaghi – ed è positivo dare spazio a tutti».

L’attesa

Come sottolineano ancora Rudi Buset e Luigi Butera su Tuttosport, la sfida in Friuli arriva in un momento delicato: l’Udinese pensa al campionato e alla salvezza, mentre il Palermo non vuole perdere entusiasmo e punti di fiducia prima dello scontro diretto di sabato a Cesena.