Tuttosport: “Palermo, un gesto d’amore: 600 pasti donati alla Missione Speranza e Carità”

Un gesto concreto di grande umanità quello compiuto dal Palermo nel giorno del lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, la società rosanero, dopo il rinvio della sfida contro la Carrarese, ha deciso di devolvere i 600 pasti preparati per il catering del Barbera alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte, storica realtà di accoglienza e solidarietà della città.

Stadio già pronto, steward posizionati, traffico chiuso intorno al Barbera: tutto era apparecchiato per l’atteso match della 34ª giornata di Serie B. Poi, la notizia della scomparsa del Pontefice ha fermato tutto. Le porte dello stadio si sono chiuse e la città ha osservato il silenzio del lutto. Ma anziché disperdere quanto già preparato, il Palermo ha scelto di fare la differenza.

«Con il rinvio della partita abbiamo deciso di donare i pasti pronti alla Missione Speranza e Carità» ha comunicato la società in una nota, come ricordato da Tuttosport. Un luogo simbolico per Palermo, visitato da Papa Francesco nel 2018 durante la sua ultima tappa nel capoluogo siciliano. In quell’occasione, il Pontefice pranzò proprio con gli ospiti della struttura.

Le lasagne, i cornetti salati, i salumi e i dolci pensati per le hospitality dello stadio sono così diventati un dono prezioso per chi vive nella difficoltà quotidiana. Un cerchio che si chiude, come ha scritto il club, ma che allo stesso tempo “riparte”, nel segno della solidarietà e del rispetto.