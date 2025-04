Lutto per Fabio Grosso, ex Palermo: è morto il padre Felice Antonio

Un grave lutto ha colpito Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo e indimenticato ex calciatore del Palermo. Nel giorno di Pasqua, si è spento il padre Felice Antonio, da tempo malato. La notizia ha profondamente scosso l’ambiente neroverde, che nelle ultime settimane aveva festeggiato la promozione in Serie A sotto la guida tecnica dell’ex campione del mondo.

Immediato l’abbraccio della società emiliana: la famiglia Squinzi e tutti i dirigenti del Sassuolo Calcio hanno espresso il proprio cordoglio al tecnico, stringendosi attorno a lui in un momento così doloroso.

Anche noi della redazione di ilovepalermocalcio.com ci uniamo al dolore della famiglia Grosso, rivolgendo a Fabio le nostre più sentite condoglianze.

A Palermo, Grosso ha lasciato un ricordo indelebile: con la maglia rosanero ha conquistato una storica promozione in Serie A e ha mostrato tutto il suo talento, guadagnandosi poi un posto nella Nazionale campione del mondo nel 2006. La tifoseria rosanero non dimentica e oggi si stringe attorno a uno dei suoi ex beniamini.