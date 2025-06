Tuttosport: “Palermo ambizioso, super squadra per Inzaghi. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Bari cambia rotta e punta tutto su Fabio Caserta, dopo il rifiuto di Alessandro Nesta. Come riportato da Cristiano Tognoli su «Tuttosport», Caserta ha firmato la risoluzione consensuale con il Catanzaro, liberando così la strada per la sua prossima panchina. Questo scenario potrebbe convincere anche Francesco Bardi, portiere svincolato, a seguirlo in Puglia dopo le esperienze condivise a Reggio Emilia e Frosinone.

Palermo ambizioso: super squadra per Inzaghi

Il Palermo vuole accontentare Pippo Inzaghi con una rosa competitiva in ogni reparto. Come riferisce ancora Tuttosport, in difesa piace Giorgini del Südtirol, mentre per il centrocampo i nomi sul taccuino sono Salvatore Esposito, Pickel, Lorenzo Amatucci e Marco Sersanti. Per l’attacco spunta Gennaro Borrelli, in uscita dal Brescia dopo le note vicende societarie.

Aquilani pronto per il Catanzaro

La panchina del Catanzaro sarà affidata ad Alberto Aquilani, che firmerà un contratto biennale. Secondo Cristiano Tognoli su «Tuttosport», Ignazio Abate resta l’alternativa principale, ma non sono previste sorprese: Aquilani sarà il nuovo timoniere giallorosso.

Venezia, Spezia, Avellino: il mercato si muove

Il Venezia ha ufficializzato il riscatto di Fali Candé dal Metz, dopo sei mesi da titolare e un gol in campionato. Il difensore ha firmato un contratto triennale. Lo Spezia, invece, potrebbe perdere Chichizola, portiere titolare in cerca di nuove garanzie contrattuali dopo la finale playoff persa con la Cremonese.

Per rimpiazzarlo, i liguri guardano a Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio, reduce da 7 reti in 33 presenze con il Cosenza. Su di lui anche Avellino e Virtus Entella, entrambe neopromosse dalla Serie C.

Infine, in casa Juve Stabia è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Cristian Andreoni, che resterà a guidare la difesa delle Vespe anche nella prossima stagione.