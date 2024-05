L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A e B.

Dopo la retrocessione in Serie B è scattata la possibile diaspora dei principali talenti del Sassuolo. A partire da Andrea Pinamonti: il goleador classe 1999 piace parecchio al neopromosso Como ed è nei radar pure del Torino. Il club lariano valuta anche il possibile colpo Antonio Candreva, che può liberarsi a zero dalla Salernitana dopo la discesa in B dei campani. Non risultano invece contatti – nonostante i numerosi rumors rimbalzati sull’asse Italia-Turchia – per l’approdo di Mauro Icardi sul Lago. Il goleador argentino è felice al Galatasaray e soprattutto ha ancora due anni di contratto col club giallorosso a 11 milioni netti a stagione. Cifre inavvicinabili per un club italiano.

Discorso diverso invece per Emil Audero (Sampdoria), che si avvicina ai lombardi. Ma torniamo al Sassuolo: appaiono pronti a lasciare il club neroverde anche Daniel Boloca (seguito da Fiorentina, Milan e Lazio), Martin Erlic (piace ad alcuni club stranieri) e Armand Laurentiè (apprezzato dal West Ham). A completare la rivoluzione neroverde gli addii a parametro zero di Gregoire Defrel, Gianluca Pegolo e Gian Marco Ferrari. Il ruolo di direttore sportivo, al posto dell’uscente Giovanni Rossi, è stato invece affi dato a Checco Palmieri; mentre per la panchina il prescelto è Fabio Grosso. Pronto un biennale per il campione del mondo 2006 che ha sorpassato in volata Alberto Aquilani (Pisa) e Vincenzo Vivarini (Catanzaro).

Molto attivo anche il Bologna che sta definendo il riscatto di Alexis Saelemaekers dal Milan per 10 milioni. Sartori e Di Vaio pensano già al possibile dopo Riccardo Calafiori (nel mirino della Juventus): occhi puntati su Albian Hajdari (2003), centrale mancino del Lugano, e Lilian Brassier (Brest), sul quale è piombato nelle ultime ore anche l’Olympique Marsiglia. Capitolo attaccanti: i rossoblù continuano a duellare con lo Stoccarda per il centravanti greco Pavlidis dell’AZ Alkmaar, con il macedone Miovski (Aberdeen) come piano B. Restando in tema di attaccanti: il Parma ha blindato il gioiello polacco Adrian Benedyczak; mentre per il centrocampo gli emiliani apprezzano Michut (Adana Demirspor) e Maggiore (Salernitana). Può pescare in Brasile l’Udinese, che punta l’esterno offensivo Wesley (classe 2005) del Corinthians. Da non escludere

il percorso inverso per Walace, richiesto da Botafogo e Flamengo. L’Empoli è pronto a riscattare Marin dal Cagliari, che restituirà al Monza Andrea Petagna. A proposito di attaccanti: l’Empoli pensa a Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo il prestito al Frosinone.