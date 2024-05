Serie B: da Pettinari a Marconi, da Fulignati a Mancosu. Tutti i calciatori in scadenza

La situazione dei contratti in scadenza a giugno nel calcio, specialmente in Serie B, rappresenta una sfida significativa per i club, in quanto devono decidere se rinnovare i legami con determinati giocatori o lasciarli andare, considerando anche l’incertezza su quale categoria giocheranno nella stagione successiva. Le squadre sono spesso in una posizione delicata dove ogni decisione può avere ripercussioni a lungo termine sulla stabilità finanziaria e sulle prestazioni del team.

Le liste come quella riportata da Transfermarkt sono fondamentali per i club nella pianificazione delle loro mosse di mercato. Essi devono valutare se investire in un giocatore in base alle prestazioni correnti, alla potenziale richiesta salariale, e al contributo che il giocatore può dare in termini di esperienza e leadership.

Per i giocatori stessi, un contratto in scadenza può essere un momento di grande incertezza ma anche di opportunità. Possono scegliere di negoziare con il loro club attuale o di esplorare nuove opportunità altrove. Per alcuni, questo potrebbe significare una promozione a categorie superiori o contratti più lucrativi; per altri, potrebbe rappresentare un rischio di non trovare una squadra disposta a offrire le stesse condizioni.

Per i tifosi e gli analisti, questa è una fase interessante per speculare sui possibili trasferimenti e sull’impatto che questi possono avere sulle dinamiche delle squadre nella stagione successiva. Le squadre ben gestite spesso cercano di risolvere queste questioni il prima possibile per mantenere una certa stabilità all’interno della rosa.

In conclusione, la gestione dei contratti in scadenza richiede una pianificazione attenta e una strategia ben congegnata, considerando tanto gli aspetti sportivi quanto quelli economici.

Portieri: Fulignati, Zoet, Poluzzi, Viviano, Berisha

Difensori: Leverbe, Murru, Svoboda, Piccini, Frare, Pavan, Scognamillo, Ceppitelli, Botteghin, Falasco, Sorensen, Meroni, Scaglia, Tuia, Capradossi, Huard, Zagaritis, Brighenti, Ansaldi, Marconi, Caldara, Donati, Dermaku

Centrocampisti: Abilgaard, Vazquez, Voca, van de Looi, Kurtic, Miguel Veloso, Baselli, Cigarini, Falzerano, Situm, Molina, Garritano, Viola, Mancosu

Attaccanti: Cheryshev, Baldini, Biasci, Parigini, Blanco, Pettinari, Dionisi, Baez, Defrel, Pavoletti, Destro, Bidaoui, Lombardi