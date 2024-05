TMW: “Spezia, contatti con l’ex Palermo Marson”

Come scrive “TMW” possibile futuro allo Spezia per l’ex Palermo Leonardo Marson.

Il caso di Leonardo Marson, il portiere del Cosenza in scadenza di contratto, illustra perfettamente le dinamiche del mercato dei trasferimenti nella fase di pre-apertura. Secondo quanto riportato, lo Spezia sembra interessato a Marson come possibile rinforzo per la propria rosa, avviando i contatti per valutare un potenziale trasferimento. Questo tipo di mosse è comune quando un club identifica un giocatore con un contratto in scadenza come un’opportunità di mercato per rafforzare la squadra a un costo potenzialmente inferiore.

La situazione contrattuale di Marson, essendo il secondo di Alessandro Micai e non avendo ancora rinnovato con il Cosenza, apre diverse possibilità sia per il giocatore che per i club interessati. Per Marson, questa potrebbe essere l’occasione per garantirsi un ruolo più prominente altrove, mentre lo Spezia potrebbe beneficiare dell’arrivo di un giovane portiere con esperienza in Serie B senza dover sostenere il costo di un trasferimento oneroso.

Le prossime settimane saranno cruciali per vedere se le trattative tra lo Spezia e Marson progrediranno. I tifosi e gli addetti ai lavori saranno sicuramente attenti a qualsiasi sviluppo, che potrebbe influenzare non solo la composizione della squadra per la prossima stagione, ma anche la carriera del giovane portiere stesso.