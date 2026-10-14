Tuttosport: “Modena, non c’è solo Belotti. Galloppa e Caso trascinano i gialloblù: Palermo a tre punti, la Serie A non è più un sogno”

Il Modena si candida a essere una delle grandi protagoniste del campionato di Serie B. La spettacolare vittoria per 3-2 contro l’Hellas Verona, decisa da Andrea Belotti nei minuti di recupero, ha confermato le ambizioni della formazione emiliana, adesso terza in classifica a soli tre punti dal Palermo capolista. Come sottolinea Gianluca Scaduto sulle colonne di Tuttosport, dietro l’ottimo avvio dei Canarini non c’è soltanto il contributo dell’ex attaccante della Nazionale, già autore di due reti in tre presenze, ma un lavoro collettivo che porta soprattutto la firma dell’allenatore Daniele Galloppa.

Il tecnico è infatti quello che sta ottenendo i risultati migliori tra i sette allenatori esordienti in questa Serie B. Nell’analisi di Gianluca Scaduto per Tuttosport, Galloppa viene accostato al percorso di Alberto Aquilani, oggi alla guida del Sassuolo in Serie A, anche lui passato attraverso le esperienze vincenti nel settore giovanile della Fiorentina. Rispetto alla precedente gestione di Andrea Sottil, il Modena ha acquisito maggiore vivacità e imprevedibilità. Nella scorsa stagione i gialloblù avevano anche conquistato il primato solitario nelle prime giornate, salvo poi perdere continuità e uscire al turno preliminare dei playoff contro la Juve Stabia di Ignazio Abate, risultato che aveva spinto la famiglia Rivetti a cambiare guida tecnica.





Tra i grandi protagonisti del nuovo corso spicca Giuseppe Caso, autore contro il Verona di un gol e due assist, partecipando a tutte e tre le reti del Modena. Una prestazione straordinaria, arrivata nonostante i crampi accusati prima dell’azione decisiva conclusa da Belotti. Come evidenzia Scaduto su Tuttosport, il fantasista sembra aver ritrovato la brillantezza mostrata nel 2023, quando contribuì alla promozione in Serie A del Frosinone allenato da Fabio Grosso. Dopo alcune stagioni meno fortunate e l’esperienza al Monza, Caso è tornato centrale nel progetto tecnico: il suo bilancio stagionale è già di tre gol e due assist.

Un’altra nota positiva arriva da Daniele Montevago, attaccante di 23 anni acquistato dal Perugia e cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria. Prima della sfida contro il Verona aveva collezionato appena 17 minuti in quattro presenze, ma gli sono bastati nove minuti per trovare il primo gol in Serie B. Una rete importante anche per Galloppa, che adesso dispone di un’alternativa offensiva con caratteristiche differenti rispetto ad Ambrosino, potendo variare le soluzioni del proprio 4-3-3.

Secondo Gianluca Scaduto di Tuttosport, il Modena ha dunque dimostrato di possedere le qualità necessarie per puntare alla promozione diretta. Belotti garantisce esperienza e gol decisivi, Caso aggiunge fantasia e qualità, mentre Galloppa sta valorizzando un gruppo sempre più competitivo. Con appena tre punti di ritardo dal Palermo di Filippo Inzaghi, gli emiliani possono guardare con ambizione al prosieguo della stagione. E in una città che aspetta il ritorno in Serie A dal 2004, il sogno comincia a prendere forma.