La Nazione: “L’Empoli si gode super Seghetti”

Nonostante la sconfitta contro il Palermo, l’Empoli può ripartire da una delle note positive della partita: la prestazione di Jacopo Seghetti. Il giovane portiere classe 2005 è stato protagonista soprattutto nel primo tempo, quando i suoi interventi hanno impedito ai rosanero di Filippo Inzaghi di trovare il vantaggio nonostante le numerose occasioni create.

Come evidenzia La Nazione, Seghetti ha compiuto almeno tre interventi di grande livello, opponendosi a Palumbo e Vavassori nella prima frazione e a Johnsen nella ripresa. In due circostanze è stato aiutato anche dal palo, ma le parate hanno messo in mostra reattività ed esplosività, caratteristiche tra le migliori del portiere originario di San Miniato. Resta un’incertezza in occasione della quarta rete del Palermo, che non cancella però quanto di buono mostrato durante l’incontro.





La prestazione assume un significato particolare anche alla luce delle difficoltà vissute nelle settimane precedenti. La Nazione ricorda infatti l’errore commesso nel derby contro l’Arezzo, episodio che aveva sollevato interrogativi sulla capacità del giovane estremo difensore di reagire a una situazione delicata. Seghetti aveva già fornito una risposta convincente nella successiva trasferta di Modena, mostrando sicurezza nonostante la sconfitta dell’Empoli.

Contro il Palermo è arrivata un’ulteriore conferma. Il classe 2005 ha dimostrato personalità e capacità di lasciarsi alle spalle gli errori, qualità fondamentali per un ruolo nel quale ogni episodio può risultare decisivo. Come sottolinea ancora La Nazione, dopo una stagione da titolare in Serie C, Seghetti sembra ormai pronto per affrontare stabilmente il campionato cadetto.

Il giovane portiere ha conquistato la fiducia dell’allenatore e della società, diventando il titolare dell’Empoli e giocando tutte le partite disputate finora tra campionato e Coppa Italia. Alle sue spalle ci sono Samuele Perisan, elemento di esperienza, ed Emiliano Filippis, reduce da due stagioni in Serie C con la Pianese.

Secondo La Nazione, il reparto portieri rappresenta dunque una delle certezze della formazione toscana, a differenza di altri settori della rosa nei quali emergono alcune difficoltà numeriche. La sconfitta contro il Palermo ha confermato la superiorità dei rosanero, ma ha anche offerto all’Empoli un’indicazione incoraggiante: Seghetti ha dimostrato di poter essere una risorsa importante per il presente e per il futuro.