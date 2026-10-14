La Nazione: “L’Empoli si gode super Seghetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 095356

Nonostante la sconfitta contro il Palermo, l’Empoli può ripartire da una delle note positive della partita: la prestazione di Jacopo Seghetti. Il giovane portiere classe 2005 è stato protagonista soprattutto nel primo tempo, quando i suoi interventi hanno impedito ai rosanero di Filippo Inzaghi di trovare il vantaggio nonostante le numerose occasioni create.

Come evidenzia La Nazione, Seghetti ha compiuto almeno tre interventi di grande livello, opponendosi a Palumbo e Vavassori nella prima frazione e a Johnsen nella ripresa. In due circostanze è stato aiutato anche dal palo, ma le parate hanno messo in mostra reattività ed esplosività, caratteristiche tra le migliori del portiere originario di San Miniato. Resta un’incertezza in occasione della quarta rete del Palermo, che non cancella però quanto di buono mostrato durante l’incontro.


La prestazione assume un significato particolare anche alla luce delle difficoltà vissute nelle settimane precedenti. La Nazione ricorda infatti l’errore commesso nel derby contro l’Arezzo, episodio che aveva sollevato interrogativi sulla capacità del giovane estremo difensore di reagire a una situazione delicata. Seghetti aveva già fornito una risposta convincente nella successiva trasferta di Modena, mostrando sicurezza nonostante la sconfitta dell’Empoli.

Contro il Palermo è arrivata un’ulteriore conferma. Il classe 2005 ha dimostrato personalità e capacità di lasciarsi alle spalle gli errori, qualità fondamentali per un ruolo nel quale ogni episodio può risultare decisivo. Come sottolinea ancora La Nazione, dopo una stagione da titolare in Serie C, Seghetti sembra ormai pronto per affrontare stabilmente il campionato cadetto.

Il giovane portiere ha conquistato la fiducia dell’allenatore e della società, diventando il titolare dell’Empoli e giocando tutte le partite disputate finora tra campionato e Coppa Italia. Alle sue spalle ci sono Samuele Perisan, elemento di esperienza, ed Emiliano Filippis, reduce da due stagioni in Serie C con la Pianese.

Secondo La Nazione, il reparto portieri rappresenta dunque una delle certezze della formazione toscana, a differenza di altri settori della rosa nei quali emergono alcune difficoltà numeriche. La sconfitta contro il Palermo ha confermato la superiorità dei rosanero, ma ha anche offerto all’Empoli un’indicazione incoraggiante: Seghetti ha dimostrato di poter essere una risorsa importante per il presente e per il futuro.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Tuttosport: “Modena, non c’è solo Belotti. Galloppa e Caso trascinano i gialloblù: Palermo a tre punti, la Serie A non è più un sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo mantova logo coppa italia (92) Ruocco Ilie

Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, sfida tra i migliori attacchi della Serie B. Ruocco e Bragantini preparano il sorpasso”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (97) mignani

Catanzaro, Gorgone resta in bilico: ipotesi Mignani

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (49) cekka Castellini Chinetti

Mantova verso il Palermo: Trimboli recuperato, differenziato per Vlahovic e Paoletti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, Giudice Sportivo: Ranocchia ammonito, nessuna multa al Palermo. Due squalificati e ammende per Avellino e Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (107) ballardini

L’ex rosa Ballardini potrebbe tornare in B: un club lo ha contattato

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo cesena 2-0 (106) corona

Il Secolo XIX: “Entella, Corona è già il principe del gol. Due reti in 71 minuti, il Palermo osserva la sua crescita”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
031298cudini

Cudini: «Palermo contro tutti? Rosa profonda, ma il Mantova non è una meteora»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo mantova logo coppa italia (40) modesto

Tuttosport: “Mantova, Modesto sfida il Palermo per il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
palermo sampdoria 3-1 (25) CORRADI

Gazzetta dello Sport: “Panchine bollenti in Serie B, Corradi e Gorgone sotto esame. Il Catanzaro ha sondato Mignani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
BIANCO PISA

Gazzetta dello Sport: “Pisa, Bianco ha trovato la svolta. Ora Cremonese e Verona, poi la sfida al Palermo dell’ex Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 070735

Cremonese, Barbieri: «Troppa confusione tattica e tanti infortuni. A pieno organico non siamo inferiori al Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-14 095356

La Nazione: “L’Empoli si gode super Seghetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo pescara 5-0 (48) belotti pocetta

Tuttosport: “Modena, non c’è solo Belotti. Galloppa e Caso trascinano i gialloblù: Palermo a tre punti, la Serie A non è più un sogno”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo padova 2-1 (75) johnsen

Repubblica: “Johnsen tra golf e calcio: «Preferisco i gol di precisione. A Empoli potevo angolare meglio il tiro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (38) johnsen segre ceccaroni

Repubblica: “Johnsen innamorato di Palermo: «Città splendida, i tifosi mi fermano e dicono che andremo in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (48) johnsen

Repubblica: “Johnsen: «Ci sentiamo molto forti. La Serie A? Ci sono tutte le condizioni»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026