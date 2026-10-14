Repubblica: “Johnsen tra golf e calcio: «Preferisco i gol di precisione. A Empoli potevo angolare meglio il tiro»”

Il talento di Dennis Johnsen si esprime attraverso giocate tecniche e conclusioni precise, caratteristiche che il norvegese ritrova anche nella sua grande passione per il golf. Nell’intervista rilasciata a Valerio Tripi per Repubblica Palermo, l’attaccante rosanero ha raccontato il rapporto con questo sport, richiamato anche dal tatuaggio sul braccio sinistro e dalla sua particolare esultanza.

Il golf è la sua passione: ha un golfista tatuato sul braccio sinistro ed esulta col gesto di chi colpisce la pallina. Ha avuto modo di giocare a golf in Sicilia?





«Ho giocato qualche volta qui a Palermo, ma quest’anno non ho ancora avuto molto tempo per dedicarmi a questo sport».

Il golf diventa anche un modo per descrivere due differenti interpretazioni del tiro in porta. Come emerge dall’intervista di Tripi su Repubblica Palermo, Johnsen predilige la precisione rispetto alla potenza.

A proposito di golf, è più soddisfacente un gol alla Palumbo come se avesse colpito con la mazza Driver con una gran botta o di precisione alla Johnsen come con il Putter?

«Naturalmente preferisco il mio. Mi piace soprattutto la precisione, un po’ come nel golf in cui bisogna esserlo parecchio. Il mio tiro contro l’Empoli poteva essere indirizzato ancora più vicino all’angolo della porta, ma l’importante è che il pallone sia entrato».