Repubblica: “Johnsen innamorato di Palermo: «Città splendida, i tifosi mi fermano e dicono che andremo in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (38) johnsen segre ceccaroni

Dennis Johnsen ha trovato a Palermo molto più di una squadra nella quale esprimere il proprio talento. Il norvegese si è legato alla città e ai suoi abitanti, apprezzandone l’accoglienza e la passione per il calcio. Nell’intervista concessa a Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il giocatore rosanero ha raccontato il rapporto con i tifosi e la quotidianità vissuta insieme alla famiglia.

Che rapporto ha con la città?


«Il mio rapporto con Palermo è davvero ottimo. Io, mia moglie e i nostri figli andiamo spesso in centro per passeggiare, frequentare i locali e assaggiare il cibo. Le persone sono molto accoglienti e per me è tutto bellissimo. Palermo è una città davvero splendida».

Cosa ha capito dei palermitani?

«I palermitani sono orgogliosi della loro città, della loro cucina e della loro cultura. È molto bello avere la possibilità di ricambiare tutto l’affetto dei tifosi con le nostre prestazioni in campo».

Un legame che si manifesta anche lontano dal terreno di gioco. Come racconta Tripi su Repubblica Palermo, Johnsen riceve continuamente dimostrazioni di affetto da parte dei sostenitori rosanero.

Che rapporto ha con la gente fuori dallo stadio?

«I nostri tifosi sono sempre fantastici, anche in trasferta. Ci seguono ovunque e sono sempre tantissimi. Per noi, come squadra, è davvero importante potere contare costantemente sul loro sostegno. Quando mi incontrano per strada mi incoraggiano a continuare così e mi dicono che quest’anno andremo in Serie A».

Un pregio e un difetto di Palermo?

«La cosa che mi piace di più è proprio l’apertura delle persone. I tifosi ti fermano per strada senza alcun timore, ti chiedono una foto, ti salutano e a volte vogliono anche regalarti qualcosa, soprattutto adesso che la squadra sta facendo così bene. Ci sono davvero tantissime persone che amano il Palermo ed è una cosa bellissima, ma per uno scandinavo a volte ricevere tutte queste attenzioni è un po’ strano, perché noi siamo abituati a vivere il tempo libero con un po’ più di tranquillità».

Il racconto raccolto da Valerio Tripi per Repubblica Palermo mette in evidenza il contrasto tra la riservatezza tipica della cultura scandinava e il calore dei sostenitori palermitani, un aspetto che Johnsen descrive con affetto e un sorriso.

Nell’intervista a Repubblica Palermo, il norvegese conferma così il proprio legame con una città che lo ha accolto e nella quale sta vivendo un momento particolarmente positivo anche sul piano sportivo.

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