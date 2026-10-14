Repubblica: “Johnsen: «Ci sentiamo molto forti. La Serie A? Ci sono tutte le condizioni»”

Il Palermo arriva alla sfida contro il Mantova con la consapevolezza di aver compiuto importanti passi avanti. La vittoria sul campo dell’Empoli ha confermato le qualità offensive della squadra di Filippo Inzaghi, ma Dennis Johnsen invita a mantenere alta la concentrazione. Nell’intervista rilasciata a Valerio Tripi per Repubblica Palermo, il norvegese ha parlato del momento rosanero, del prossimo impegno e dell’obiettivo promozione.

A Empoli avete dato una bella prova di forza. Che momento è quello che sta vivendo il Palermo e quanto vi sentite forti?





«La mia prestazione contro l’Empoli è stata ok, ma avrei potuto segnare di più. In generale tutti noi avremmo potuto fare meglio nel primo tempo e sfruttare maggiormente le occasioni per realizzare altri gol. In questo momento ci sentiamo molto forti, ma sappiamo anche quanto sia difficile questo campionato e che bisogna sempre dare il massimo in ogni partita».

La prossima avversaria sarà il Mantova, già affrontato in Coppa Italia. Come sottolinea Tripi su Repubblica Palermo, la posizione occupata dalle due squadre in classifica rende il nuovo confronto particolarmente significativo.

Sabato affronterete il Mantova: sarà tutta un’altra partita rispetto alla vittoria per 5-2 in Coppa Italia?

«Sicuramente è una squadra forte, che sta attraversando un buon momento. È già stata un’avversaria difficile da affrontare in Coppa Italia e credo che sarà ancora più complicata da affrontare adesso considerando che siamo entrambe nella zona alta della classifica».

Siete tornati a giocare dopo tre settimane senza disputare partite. Quanto è stato strano fermarsi così a lungo e quanto vi è mancata la partita?

«È stato strano, perché c’era la sensazione di non prepararsi ogni settimana in vista di un obiettivo preciso. Alla fine però ci si abitua, personalmente avrei preferito una pausa più breve».

L’intervista di Valerio Tripi per Repubblica Palermo si concentra infine sulle ambizioni stagionali della squadra, con una domanda diretta sulla possibilità di raggiungere la promozione.

È l’anno giusto?

«Deve essere così e sembra che ci siano tutte le condizioni. Dobbiamo soltanto continuare su questa strada e sperare di riuscirci».