Repubblica: “Johnsen svela il segreto del nuovo Palermo: «Giochiamo più offensivi, ecco perché segno di più»”

Il cambiamento tattico del Palermo sta valorizzando le caratteristiche di Dennis Johnsen. Il norvegese è diventato uno dei protagonisti della manovra offensiva rosanero e attribuisce parte del proprio rendimento al nuovo modo di giocare della squadra. Intervistato da Valerio Tripi per Repubblica Palermo, Johnsen ha spiegato come la posizione degli esterni e il maggiore possesso del pallone abbiano modificato gli equilibri della formazione di Filippo Inzaghi.

Quanto l’aiuta il nuovo modo di giocare del Palermo?





«Questo modo di giocare è adatto alle mie caratteristiche, perché proponiamo un calcio più offensivo. Inoltre, rispetto alla scorsa stagione, giochiamo con gli esterni alti e questo ci permette di creare molte più occasioni. Credo sia anche il motivo per cui sto riuscendo a realizzare più gol e assist».

Un’impostazione che favorisce gli attaccanti, ma richiede anche maggiore partecipazione alla fase difensiva. Come evidenzia Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, il nuovo assetto comporta infatti un lavoro supplementare senza pallone.

L’altra faccia della medaglia è che dovete correre di più: è un sacrificio che si fa più volentieri quando i risultati danno ragione?

«Dobbiamo correre un po’ di più e dare maggiore supporto in fase difensiva, ma siamo una squadra che adesso mantiene molto il possesso del pallone. Credo quindi che i due aspetti si compensino, perché quando hai così tanto il pallone diventa più semplice anche difendere, soprattutto se porti tanti uomini nella metà campo avversaria».

Le dichiarazioni raccolte da Valerio Tripi per Repubblica Palermo fotografano una squadra che cerca di costruire la propria forza attraverso il controllo del gioco, senza rinunciare al contributo difensivo degli uomini offensivi.