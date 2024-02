Tuttosport: “Mercato e fattore casa. Il Palermo vuole osare”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Palermo e la gara di oggi contro il Bari.

Un’altra partita in cui non si può sbagliare. Fa ancora pensieri di promozione diretta il Palermo, ma è chiaro che da qui in avanti i margini di errore saranno sempre più ridotti, perché chi sta davanti ha già un discreto vantaggio e s’è anche rinforzato. Lo stesso ha fatto il Palermo in questo mercato invernale prendendo Ranocchia, Diakité e Traorè, ma adesso bisogna rispondere anche sul campo e la partita di stasera con il Bari sembra messa lì apposta per dare un messaggio al campionato.

«È vero che abbiamo lasciato qualche punto per strada – ammette Eugenio Corini – ma nelle ultime settimane abbiamo ritrovato continuità di risultati e prestazioni. Vogliamo essere competitivi e fare il massimo, cercando di vincere sempre. Tutto è ancora aperto. Il margine di distacco è colmabile, si può fare qualsiasi cosa. So che ogni partita è un’opportunità e che magari siamo qualche punto dietro nel percorso, ma dobbiamo pensare a portare a casa il massimo da ogni match. Bisogna mantenere questa continuità, poi vediamo dove arriviamo».

Ci sono rimpianti per il pareggio in casa del Catanzaro («Abbiamo concesso pochissimo e nel finale c’era la sensazione di poterla vincere, purtroppo non è stato così», il rammarico di Corini), ma adesso si punta sull’effetto Barbera per dare la paga al Bari che all’esordio in campionato strappò il pari ai rosanero in nove contro undici. Nelle ultime tre partite in casa il Palermo ha vinto sempre e anche stasera si affiderà ai tifosi (saranno più di ventimila) per superare l’ostacolo pugliese. In più ci sarà Brunori che aveva saltato la partita di Catanzaro per squalifica. Corini dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, modulo esibito con successo a Catanzaro, con Ranocchia proprio dietro al capitano; sulla fascia destra esordio dall’inizio per Diakité.