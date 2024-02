Corriere dello Sport: “Ferrari shock, preso Hamilton”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Ferrari che ha preso Lewis Hamilton.

Il pilota più vincente di sempre sulla macchina più vincente di sempre. Non s’aveva da fare il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari, troppo ingombro di titoli e storia, troppo grande e troppo bello, troppo tutto, tre volte studiato e tre volte abortito. Invece si fa ed è questa la vera bomba, nel giorno di chiusura del calciomercato.

Siamo in zona Cesarini per Hamilton, trentanove anellini nel tronco ma una fascinazione innata per la Rossa e una divorante voglia di vincere l’ottavo Mondiale. Dovesse riuscirci sarebbe leggenda per lui, per il Cavallino, ma stiamo già correndo troppo. L’accordo, voluto dal presidente Elkann, è stato svelato ieri dal Corriere della Sera. È una di quelle svolte impossibili, fino al momento in cui accadono.

Biennale. Arriverà tra un anno, quando sarà scaduto il contratto di Carlos Sainz: «La Ferrari ha il piacere di annunciare che Lewis Hamilton raggiungerà la Scuderia nel 2025, con un contratto pluriennale», il laconico comunicato di Maranello. Il campione potrà lasciare Mercedes in virtù dell’accordo firmato con la Stella il 31 agosto scorso, un “uno+uno” che lascia libero il pilota di andarsene dopo una sola stagione.

Le controindicazioni sono tante e importanti. Innanzi tutto: Sainz. Solo martedì scorso abbiamo scritto di una trattativa tutt’altro che liscia, anzi bloccata in un collo di bottiglia. Carlos attendeva da parte di Vasseur una convocazione, un segnale, qualcosa, e invece zero: vuoto pneumatico. Spariti dal tavolo i suoi meriti, i risultati non indifferenti, la sua abnegazione nel lavoro, la sua freschezza. Ieri, spiazzato, ha solo potuto comunicare: «Facendo seguito alle notizie di oggi, Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento».