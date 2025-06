Tuttosport: “Il Venezia per tornare in A sceglie Stroppa. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B accende il motore del mercato. Il primo colpo in panchina è servito: Giovanni Stroppa è il nuovo allenatore del Venezia. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, l’ex tecnico della Cremonese ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di promozione, specialità della casa: per Stroppa sarebbe la quarta salita in A dopo quelle con Crotone, Monza e appunto Cremonese.

Nel frattempo, lo Spezia ha chiuso il riscatto dal Palermo del terzino sinistro Giuseppe Aurelio, classe 1999, mentre il Bari si prepara a ufficializzare Francesco Bardi, esperto portiere classe ’92 in uscita dalla Reggiana. Sempre secondo Scaduto e Tuttosport, proprio gli emiliani hanno blindato Damiano Basili con un biennale dopo l’ottima stagione alla Pergolettese (35 presenze, 5 reti e 5 assist). Ma non finisce qui: la Reggiana è vicina a Oumar Conté (ex SPAL) e monitora Andrea Bozzolan (Milan Futuro) e Filippo Missori del Sassuolo.

La Carrarese lavora su tre nomi: Antonio Raimondo (Bologna), Filippo Distefano (Fiorentina) e il centrale Andrea Cistana, svincolato dal Brescia, sul quale – scrive ancora Tuttosport – si stanno concentrando anche Catanzaro e Bari, interessati anche ad Andrea Papetti.

Il Modena, invece, si è mosso con decisione su Tom Moustier, mediano franco-svedese dell’Essen (C tedesca), e ha virtualmente chiuso per Leandro Chichizola, 35enne portiere italo-argentino dello Spezia. Il club emiliano è anche tra le pretendenti per Simone Pafundi, che l’Udinese cederà in prestito a chi garantisce minutaggio.

Il Catanzaro, oltre a Papetti, punta sull’attaccante Gabriele Artistico (Lazio, ex Cosenza), reduce da 7 gol in B nell’ultima stagione. Infine, l’Entella è pronta ad annunciare Andrea Chiappella come nuovo tecnico: lo riferisce ancora Scaduto su Tuttosport, spiegando che l’ex Giana Erminio spinge per avere due punte di fiducia: David Stuckler, 20enne iraniano-danese con 16 reti in C, e Tommaso Fumagalli, in uscita dal Como dopo una buona stagione in B con il Cosenza.