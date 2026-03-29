Tuttosport: “Hasa e gli altri, i talenti della B pronti al salto in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 29, 2026
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La Serie B continua a essere un serbatoio di talenti pronti a emergere nel grande calcio. Nell’analisi firmata da Gianluca Scaduto su Tuttosport, vengono messi in evidenza alcuni dei profili più interessanti del campionato cadetto. Tuttosport, con Gianluca Scaduto, accende i riflettori su una generazione pronta al salto, mentre Gianluca Scaduto su Tuttosport sottolinea come molti di questi giocatori siano già seguiti da club di Serie A. Ancora Tuttosport, nell’approfondimento di Gianluca Scaduto, evidenzia il valore crescente della categoria.

Tra i pali, spiccano due profili giovani ma già affidabili. Martinelli, classe 2006 arrivato alla Sampdoria, ha dimostrato personalità e qualità, mentre Daffara, in forza all’Avellino ma di proprietà Juventus, è destinato a rientrare alla base per ricoprire un ruolo nella rosa bianconera.


In difesa, l’attenzione si concentra su Tonoli del Modena, già finito nel mirino dell’Inter, e su Kofler del Südtirol, classe 2005 con numeri già importanti per esperienza e continuità. Due profili che, come sottolinea Tuttosport, potrebbero presto fare il salto di categoria.

A centrocampo, cresce in maniera evidente Hasa, di proprietà del Napoli, protagonista di una stagione convincente e pronto a giocarsi le sue chance in azzurro. Accanto a lui, si mette in mostra Doumbia del Venezia, centrocampista completo e già nel giro dell’Under 21, capace di incidere in entrambe le fasi.

In attacco, riflettori su Di Nardo del Pescara, autore di 13 gol nonostante la classifica complicata della sua squadra, e su Artistico dello Spezia, altro profilo giovane e prolifico che potrebbe rientrare alla Lazio per giocarsi le proprie carte.

Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, la Serie B si conferma un campionato capace di valorizzare giovani talenti, molti dei quali sembrano ormai pronti per il salto definitivo in Serie A.

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