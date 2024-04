Tuttosport: “Debutto di fuoco per Mignani. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla presentazione di Michele Mignani tenutasi ieri e sulle probabili formazioni della gara tra Palermo e Sampdoria.

Debutto di fuoco. A Palermo esordisce Mignani che cerca una vittoria per tornare a sognare la A. Vigilia con presentazione dell’allenatore che ha preso il posto di Corini. «Nell’ultimo mese non siamo riusciti a rispondere alle aspettative ed è arrivato l’esonero – spiega l’ad Gardini -. Con Mignani è stato un colpo di fulmine, ha firmato un contratto fino a giugno 2025. Sappiamo di essere in ritardo, ma non cambia l’obiettivo».

Mignani alla prima si trova a gestire un’emergenza a centrocampo. «Sono orgoglioso di essere stato scelto dal Palermo e da uno dei gruppi più importanti del mondo – dice Mignani -. Metterò tutto il mio impegno per la squadra. Ho trovato ragazzi disponibili, in campo ho proposto qualche idea. Non si può leggere un libro di 300 pagine in due giorni. La Samp è in forma, servirà anche un pizzico di fortuna ma noi proveremo a fare una grande partita. Sono genovese e sono cresciuto nella Samp, ma ho imparato a gestire le emozioni».