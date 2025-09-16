Tuttosport: “«Con uno così è tutto più semplice» Palermo si gode il suo bomber”

«Con uno così è tutto più semplice». Così Luigi Butera su Tuttosport ha sintetizzato il momento di Joel Pohjanpalo, bomber che sta trascinando il Palermo in vetta alla classifica di Serie B.

Il finlandese ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: gol all’esordio con la Reggiana, palo e traversa col Frosinone e infine la doppietta decisiva al Südtirol, nel giorno successivo al suo 31° compleanno. «Contro il Südtirol mi sono fatto un regalo di compleanno», ha dichiarato Pohjanpalo a fine gara.

La sua prova al Druso ha confermato un impatto devastante: 12 reti in 19 partite ufficiali tra campionato, playoff e Coppa Italia da quando veste il rosanero. «Nemmeno Toni, Miccoli, Nestorovski o Brunori erano partiti così forte» ha ricordato Butera su Tuttosport.

La vittoria di Bolzano ha riportato il Palermo al primo posto, in coabitazione con Modena, Cesena e Frosinone, alimentando l’entusiasmo di una piazza che torna a sognare la Serie A. I numeri della prevendita per il match contro il Bari parlano chiaro: quasi seimila biglietti già venduti, 22.214 spettatori sicuri con gli abbonati e la concreta possibilità di superare le 30 mila presenze al Barbera.

Un successo che Pohjanpalo ha voluto dedicare ai tifosi esclusi dal Druso a causa del divieto per i residenti in Sicilia: «Dedichiamo la vittoria proprio a quella gente che non è potuta entrare allo stadio. Vederli davanti al nostro hotel prima della partita è stata una grande emozione».

Sempre più imprescindibile per Inzaghi, il numero 20 rosanero si conferma un attaccante totale: non solo goleador implacabile, ma anche uomo squadra, capace di proteggere palla e giocare per i compagni. «Con un Pohjanpalo così, per il Palermo è tutto più semplice» ha concluso Luigi Butera su Tuttosport.