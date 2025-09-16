Bari, aria di rivoluzione in vista del Palermo: Caserta studia nuove soluzioni

Il Bari deve cambiare marcia e subito. Dopo un punto raccolto in tre partite, la squadra di Caserta si trova costretta a rivedere assetti e interpreti. Come sottolineato dal Quotidiano di Puglia, la trasferta di Modena ha lasciato più dubbi che certezze: «Prestazione sottotono da parte di tutti, dai calciatori all’allenatore», si legge sul quotidiano.

Il 4-3-3, modulo prescelto all’inizio della stagione, è ora in discussione. L’entusiasmo generato dopo la buona gara con il Monza è stato smorzato dalla prova incolore del Braglia, che ha riportato i biancorossi allo stesso punto dell’era Longo un anno fa.

Caserta è pronto a cambiare. In attacco, come riporta il Quotidiano di Puglia, Christian Gytkjaer sarà sicuramente convocato ma la sua titolarità resta da valutare. Per Giuseppe Sibilli pesa la delicata vicenda scommesse, e così prende quota Emanuele Rao, esterno di proprietà del Napoli che da subentrato ha sempre portato vivacità. «In un ambiente caldo come il Barbera potrebbe esaltarsi», sottolinea ancora il quotidiano pugliese.

In mezzo al campo l’unico intoccabile resta Verreth. Le mezzali non hanno convinto e spinge per un posto dall’inizio Darboe, che fin dai primi allenamenti si è mostrato affidabile e pronto.

Anche la difesa è sotto esame. Dorval e Dickmann dovranno garantire maggiore equilibrio sulle fasce, mentre Vicari e Nikolaou in mezzo non hanno dato la solidità necessaria. «Non è escluso – scrive il Quotidiano di Puglia – che possa esserci l’esordio dal primo minuto per il nuovo arrivato Meroni».

Si apre così una settimana cruciale che porta a Palermo-Bari, match di cartello che vedrà i biancorossi affrontare una squadra in pieno entusiasmo e spinta da un Barbera pronto a sognare la Serie A.