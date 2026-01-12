Trapani Shark esclusa dalla Serie A

È arrivata l’ufficialità: la Trapani Shark è stata esclusa dal campionato di Serie A 2025-2026. La decisione è stata adottata dal Giudice Sportivo Nazionale a seguito dei fatti avvenuti nella gara contro la Dolomiti Energia Trento, disputata il 10 gennaio 2026, e dopo la precedente rinuncia alla gara del 4 gennaio.

Il provvedimento si fonda sulla lettura congiunta del referto arbitrale, del rapporto del Sostituto Procuratore Federale e sulla ricostruzione degli eventi che hanno portato alla conclusione anticipata del match a 5’49” del primo quarto, quando in campo era rimasto un solo giocatore della Trapani Shark, a causa di infortuni dichiarati e falli sistematici commessi dagli altri atleti fino al raggiungimento del limite consentito.

Secondo quanto rilevato, la società siciliana aveva inserito a referto solo sette giocatori, due dei quali hanno chiesto l’uscita dal campo dopo pochi secondi di gioco dichiarandosi infortunati, mentre un terzo non è mai entrato, dichiarando indisponibilità fisica. Una situazione che, per gli organi federali, configura una rinuncia mascherata alla gara.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto non applicabile l’articolo relativo all’inferiorità numerica, giudicando invece la condotta come una palese alterazione della parità competitiva, in violazione del principio di lealtà sportiva. Principio che, come richiamato anche dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia del Coni, impone alle società di schierare in campo la migliore formazione possibile in base alla situazione tecnica.

Nel dispositivo si tiene inoltre conto del comportamento complessivo della società nel corso della stagione, segnato da:

irregolarità regolamentari,

penalizzazioni in classifica,

blocco dei tesseramenti,

deferimenti federali,

sanzioni economiche,

esclusione dalla Basketball Champions League da parte della FIBA per precedenti forfait.

Contestualmente, è stata inflitta al legale rappresentante pro tempore Valerio Antonini una sanzione di inibizione di tre mesi. Disposta inoltre la trasmissione degli atti:

all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti senior,

al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti,

alla Procura Federale per eventuali ulteriori accertamenti di competenza.

Ai sensi del regolamento, la rinuncia a due gare equivale a ritiro definitivo dal campionato, rendendo l’esclusione immediatamente esecutiva.

Una decisione durissima che chiude, di fatto, la stagione della Trapani Shark ai massimi livelli del basket italiano e apre ora uno scenario complesso anche sul piano giudiziario e sportivo.