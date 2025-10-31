Trajkovski: «Felice di tornare, il Palermo è tornato grande. Inzaghi può riportarlo in Serie A»

PALERMO – «È sempre un onore essere chiamato da un club in cui sei stato». Lo ha raccontato Aleksandar Trajkovski nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni del Palermo.

«Sono felice di tornare – ha dichiarato al Giornale di Sicilia – è bellissimo essere di nuovo qui, rivedere i miei ex compagni e tanti giocatori che hanno fatto la storia rosanero. Il Palermo è una parte importante della mia carriera e della mia vita».

Trajkovski ha poi ricordato il suo momento più intenso in maglia rosa: «Quando ci salvammo all’ultima giornata contro il Verona fu una stagione incredibile. Ricordo la gioia di quella sera, un’emozione che porterò per sempre dentro».

Martin: «Il Palermo sarà sempre nel mio cuore. La Serie A arriverà, ma serve pazienza»

Nel dialogo con Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, l’ex numero 10 ha parlato anche del club attuale: «La società sta lavorando molto bene ed è organizzata in modo serio. Sono felice che sia tornato il vero Palermo. Spero che questo sia l’anno giusto per rivederlo in Serie A e rendere felici i tifosi».

E su Filippo Inzaghi, Trajkovski è convinto: «Ha già vinto questo campionato, e può riuscirci anche qui. È l’uomo giusto per riportare il Palermo dove merita».