Martin: «Il Palermo sarà sempre nel mio cuore. La Serie A arriverà, ma serve pazienza»

«È un motivo d’orgoglio ricevere questo invito. Ho sempre detto che il Palermo sarà per sempre nel mio cuore». Così Martin, intervistato da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, ha raccontato le sue emozioni nel giorno dei festeggiamenti per i 125 anni del club rosanero.

L’ex centrocampista argentino, protagonista della rinascita del 2019, ha aggiunto: «Con questa maglia è stato subito un amore importante. Sono felice di tornare e di poter riabbracciare tanti amici che hanno condiviso con me momenti indimenticabili».

Nel colloquio con il Giornale di Sicilia, Martin ha ricordato il suo momento più emozionante: «Il primo giorno a Petralia è stato qualcosa di incredibile. Dopo quello che era successo, vedere così tanti tifosi presenti è stato commovente. Un’immagine che porterò per sempre con me».

Infine, sul Palermo attuale, ha espresso fiducia nel progetto tecnico e societario: «Le cose sono state fatte bene. Sono convinto che la Serie A arriverà, ma serve pazienza. Le grandi cose richiedono tempo e continuità. Questo Palermo ha basi solide e una società seria: i risultati arriveranno».