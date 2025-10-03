Torretta, il campo comunale verso la rinascita: «Pronti a firmare per l’inizio dei lavori»

Il campo comunale di Torretta, da anni incompiuto e in stato di abbandono, è vicino a una svolta. A pochi passi dal centro sportivo del Palermo, l’impianto potrebbe finalmente essere completato: superati gli ostacoli economici e burocratici, il sindaco Damiano Scalici ha annunciato che si è giunti alla fase finale, con la firma del contratto e l’avvio dei lavori ormai imminenti.

Il sindaco Damiano Scalici, attraverso un post sui social, ha fatto il punto della situazione: «Se qualcuno pensava che ci fossimo scordati del campo sportivo… beh, si sbaglia. Da circa un mese è il mio primo pensiero ogni mattina. Poco fa ho chiuso l’ennesima chiamata con la ditta appaltatrice, i loro tecnici e i nostri uffici. Dal confronto di oggi possiamo finalmente dire di aver trovato soluzioni a tutte le criticità emerse: adesso la palla passa agli uffici per la firma del contratto, la consegna e l’avvio concreto dei lavori».

Una storia lunga anni

La struttura, che avrebbe dovuto essere ultimata e consegnata da tempo alla società rosanero – vincitrice del bando per la gestione – è rimasta in stato di degrado per anni, tra erbacce e abbandono. Una vicenda che ha visto susseguirsi ostacoli economici e burocratici, bloccando di fatto ogni passo avanti.

Adesso, grazie ai fondi stanziati dalla Regione, la situazione appare sbloccata. Le risorse economiche necessarie sono finalmente disponibili e, superate le difficoltà con l’impresa originariamente incaricata, tutto sembra pronto per l’avvio di una nuova fase.

La speranza di una comunità

Le immagini scattate nelle ultime ore mostrano amministratori, tecnici e rappresentanti comunali impegnati nei sopralluoghi e nella definizione dei dettagli tecnici. Non più un terreno abbandonato, ma un cantiere che presto potrebbe trasformarsi in un impianto fruibile e moderno, a disposizione non solo del Palermo ma di tutta la comunità torrettese.

Il campo comunale di Torretta, simbolo di promesse rimandate per troppo tempo, potrebbe presto smettere di essere una landa desolata e diventare finalmente un punto di riferimento sportivo e sociale per il territorio.