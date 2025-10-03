Antonini: «Il Palermo è un brand, come il Napoli. Società di livello mondiale»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

«Il Palermo c’è una grande società. Io credo che il Palermo sia come il Napoli, le due società più importanti d’Italia. Se tu vai a New York, che è la città più importante del mondo, ci sono quartieri interi che sono tutti di origine napoletana o di origine siciliana. Il Palermo Calcio è veramente un brand, non è uno scherzo».

Lo ha dichiarato Valerio Antonini, presidente del Trapani, intervistato da Nadia La Malfa per Tele One nella rubrica Dentro e Fuori.

«Il problema è che fino ad oggi non è stato sfruttato per quello che può essere. Il Napoli, che oggi è sfruttato per quello che è, è una società con la più alta capitalizzazione di mercato che c’è: vale 2 miliardi di euro il Napoli oggi. Ha trovato un imprenditore intelligente, con rapporti col mondo internazionale, che vende il prodotto in maniera eccezionale».

Antonini ha poi concluso: «Oggi il Napoli è la società più importante d’Italia. Non c’è Juventus, Inter o Milan che tengano. Il Palermo dovrebbe essere la stessa cosa».

Ultimissime

Torretta, il campo comunale verso la rinascita: «Pronti a firmare per l’inizio dei lavori»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Antonini: «Il Palermo è un brand, come il Napoli. Società di livello mondiale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Caserta alla vigilia di Bari-Padova: «Nelle difficoltà sono abituato a lottare. Una vittoria cambierebbe tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025

Esclusiva Goian: «Spezia-Palermo equilibrata. Rigiocherei la finale contro l’Inter»

Giorgio Elia Ottobre 3, 2025

Lerda: «Il Palermo è una corazzata, ma in Serie B puoi vincere e perdere contro chiunque»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 3, 2025