Antonini: «Il Palermo è un brand, come il Napoli. Società di livello mondiale»

«Il Palermo c’è una grande società. Io credo che il Palermo sia come il Napoli, le due società più importanti d’Italia. Se tu vai a New York, che è la città più importante del mondo, ci sono quartieri interi che sono tutti di origine napoletana o di origine siciliana. Il Palermo Calcio è veramente un brand, non è uno scherzo».

Lo ha dichiarato Valerio Antonini, presidente del Trapani, intervistato da Nadia La Malfa per Tele One nella rubrica Dentro e Fuori.

«Il problema è che fino ad oggi non è stato sfruttato per quello che può essere. Il Napoli, che oggi è sfruttato per quello che è, è una società con la più alta capitalizzazione di mercato che c’è: vale 2 miliardi di euro il Napoli oggi. Ha trovato un imprenditore intelligente, con rapporti col mondo internazionale, che vende il prodotto in maniera eccezionale».

Antonini ha poi concluso: «Oggi il Napoli è la società più importante d’Italia. Non c’è Juventus, Inter o Milan che tengano. Il Palermo dovrebbe essere la stessa cosa».