TMW: “Venezia, Fiordilino in uscita. L’ex Palermo piace alla Reggiana”

Luca Fiordilino dovrebbe lasciare nuovamente il Venezia, club con cui ha ancora un anno di contratto. Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com l’ex giocatore del Palermo, reduce dall’esperienze con le maglie di Sudtirol e Feralpisalò, sarebbe infatti un’idea per la Reggiana, che nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta al club lagunare per il centrocampista, che non rientra nei piani di mister Eusebio Di Francesco.

