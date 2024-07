Calciomercato Cosenza: novità Josè Mauri, verrà valutato in ritiro

Possibile colpo a sorpresa per il Cosenza. Il club calabrese – riporta LaCnews24.it – vuole toccare con mano lo stato fisico dell’ex calciatore di Parma e Milan. L’italo-argentino è fermo infatti dall’inizio di marzo per un infortunio. È ufficialmente ancora un tesserato del Sarmiento Junìn, squadra della massima serie argentina. A febbraio del 2023 la rottura del ginocchio ha tenuto fermo il giocatore praticamente per 9 mesi. Poi il rientro in squadra a gennaio, prima dell’altro stop di marzo. Mister Alvini valuterà Josè Mauri per capire se ci saranno i presupposti per poterlo tesserare e per contare su di lui nella prossima stagione.

