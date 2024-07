TMW: “Frosinone, fatta per l’arrivo di Ambrosino. Domani l’annuncio”

Il Frosinone mette a segno un colpo di mercato in entrata. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, il club ciociaro annuncerà l’arrivo dell’attaccante Giuseppe Ambrosino, il quale arriva con la formula del prestito secco dal Napoli. Una trattativa iniziata nelle scorse settimane, con anche il Bari interessato in un primo momento, e che si avvia a concludere. Vincenzo Vivarini ritrova il giocatore dopo averlo allenato nell’ultima stagione a Catanzaro.

